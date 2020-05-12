Боксер Евгений Тищенко отреагировал на информацию о своем заболевании COVID-19

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко в разговоре со «Звездой» выразил уверенность, что не болен коронавирусной инфекцией. Как заявил спортсмен, данная информация ложна.

«Сдавал тест, не думаю, что его (коронавирус. - Прим. ред.) подтвердят, я сдавал в целях профилактики. Он (тест. - Прим. ред.) еще не пришел, но он будет отрицательный», - заявил Тищенко.

Отметим, в распространившихся ранее в СМИ сообщениях говорилось о том, что спортсмен обратился за медицинской помощью, после чего у него якобы был обнаружен коронавирус и он был помещен под домашний карантин.

Ранее боксер завоевал титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе, победив Абрахама Табула из Ганы. Бой проходил в рамках Мирового боксерского форума в Екатеринбурге. Тищенко одержал победу техническим нокаутом в конце первого раунда.