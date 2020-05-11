РФС подготовил протокол для возобновления футбольного сезона

Российский футбольный союз разработал специальный протокол, сформированный для возобновления игр Премьер-лиги текущего спортивного сезона на фоне распространения COVID-19.

В настоящее время подготовленный документ проходит согласование с Роспортебнадзором.

В Союзе подчеркнули, что подход к созданию данного протокола был крайне ответственным и ориентировался на лучшие практические решения европейских лиг, включая опыт футбольных чемпионатов в Швейцарии и Германии.

«Документ серьезный, его готовит не только РФС», - указал генеральный секретарь объединения Александр Алаев в эфире «Матч ТВ».

Окончательное решение о продолжении или переносе оставшихся матчей сезона будет принято 15 мая на исполкоме Российского футбольного союз.

Из 30 матчей РПЛ в 2019/2020 были проведены лишь 22. Оставшиеся игры были временно отменены до 31 мая, то есть до конца этой весны.

Согласно информации российских СМИ, футбольные клубы относятся к идее о возобновлении сезона в период пандемии коронавирусной инфекции достаточно неоднозначно.