УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет лишать победителей европейских чемпионатов возможности сыграть на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов, пробившись в него через квалификационные раунды.

Ранее издание The Times сообщило о возможности сокращения квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы и полной их отмены в случае, если приостановленные из-за коронавируса внутренние чемпионаты стран не удастся возобновить в ближайшее время.

«УЕФА никогда не задумывался о том, чтобы лишить чемпионов стран их подлинного права пытаться попасть в групповой этап Лиги чемпионов через матчи квалификации», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

УЕФА хочет завершить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона к концу августа, после того, как будут доиграны чемпионаты европейских стран.

Ранее в Союзе признали ошибочной публикацию о том, что чемпионат Европы по футболу, перенесенный на следующий год, сохранит название этого года — Евро-2020.