Боец UFC Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости

Американский боец UFC Тони Фергюсон получил серьезную травму во время боя со своим соперником Джастином Гэтжи. В ходе поединка Фергюсон пропустил несколько тяжелейших ударов. Таким образом, у 36-летнего спортсмена образовалась гематома, а также рассечение под глазом.

Бой за звание временного чемпиона в легком весе возглавил турнир UFC 249, который прошел в штате Флорида в воскресенье, 10 мая. После поединка Тони Фергюсон был срочно доставлен в больницу, где медики обнаружили у него перелом орбитальной кости. Позже Тони выложил в своем Instagram видео, на котором он танцует в больничной палате, держа в руках капельницу. В комментариях фанаты спортсмена желают ему скорейшего выздоровления и новых побед.

Впервые за восемь лет спортивной карьеры 36-летний американец потерпел поражение в бою с профессиональным бойцом Джастином Гэтжи. Фергюсон проиграл 31-летнему Гэтжи нокаутом в пятом раунде, сообщил сайт Yahoo Sports. Сам Джастин начал свою профессиональную карьеру в 2011 году и на данный момент провел 24 боя, из которых победил в 22 и проиграл в двух.

Напомним, ранее «Звезда» писала о том, что в конце марта спортивная организация UFC подтвердила, что турнир в Нью-Йорке будет перенесен из-за эпидемии коронавируса. Бой за первенство между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был состояться в ночь с 18 на 19 апреля.