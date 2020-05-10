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Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

Иван Линдеманн
09:28 10.05.2020
Теперь временный чемпион в легком весе должен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
© Фото: Scott Taetsch, ZUMAPRESS, Globallookpress

В ночь с 9 на 10 мая в американском Джексонвилле состоялся турнир UFC 249. В поединке за пояс временного чемпиона в легком весе боролись Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.

Бой длился все пять раундов, но до судейского решения не дошел. Гэтжи присудили техническую победу после того, как команда Фергюсона попросила остановить поединок.

Для американского бойца Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере. Его соотечественник Фергюсон  потерпел четвертое поражение.

Таким образом, победитель турнира осенью подерется с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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