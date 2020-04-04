Нурмагомедов рассказал, при каких условиях готов драться с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов выйти на бой с американцем Тони Фергюсоном в запланированную дату, если ему назовут место проведения поединка.

«Хорошо, если в UFC прямо сейчас назовут мне место, и я смогу вылететь из России. Тогда я буду драться 100%. Просто дайте мне место», — заявил Нурмагомедов.

Боец пояснил, что ему необходимо понять, когда будет перелет, грамотно рассчитать количество дней на акклиматизацию и на тренировочный лагерь. Он добавил, что Фергюсон также несколько дней назад говорил, что не подпишет контракт на бой, если не укажут место его проведения. Об этом сообщает RT.

Нурмагомедов рассказал, что в настоящий момент он усиленно готовится к бою — каждый день тренируется в зале возле дома. Он объяснил фанатам, которые очень ждали этот бой, что расстроен не меньше их. Тем не менее спортсмен хочет драться с Фергюсоном за титул.

1 апреля стало известно, что титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, который должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, отменен, поскольку Нурмагомедов не может вылететь из России из-за карантина. Таким образом поединок отменяется уже в пятый раз с 2015 года.

Накануне Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя на своей странице в Instagram. По его словам, во то время, когда почти весь мир находится на карантине и должен соблюдать требования безопасности, он должен «демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью».