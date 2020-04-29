«Размяться можно и дома»: Кличко показал свою тренировку с удлинителем вместо скакалки

Киевский мэр Виталий Кличко решил приободрить граждан, показав на личном примере, как можно проводить время на карантине. Глава города опубликовал на странице в Facebook видео со своими спортивными занятиями, проходящими прямо посреди рабочего кабинета.

На кадрах видно, как сидящий за заваленным бумагами рабочим столом мэр под призывную мелодию встает с места и сбрасывает с плеч пиджак, начиная тренировку. Кличко демонстрирует комплекс упражнений из боксирования, отжиманий и прыжков через скакалку, где вместо спортивного инвентаря используется электроудлинитель.

«Держимся, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!» - указал Кличко под видео в соцсети.

В обращении к пребывающем на карантине гражданам киевский мэр соглашается, что ограничения уже могли утомить людей. Тем не менее, Кличко призывает не сетовать на скудность передвижений, а начать больше двигаться у себя дома, устроив тренировку с подручными материалами.