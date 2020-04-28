Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены

Летние Олимпийские игры в Токио, которые ранее были перенесены на год, могут быть и вовсе отменены. Это произойдет, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори.

«Если такие проблемы как войны возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом», - сказал он в интервью изданию «Никкан спорт».

Есиро Мори добавил, что если Олимпийские игры удастся провести в 2021 году после победы над COVID-19, то такие соревнования станут еще более ценными.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться летом этого года, но оргкомитет принял решение ее отложить на год из-за эпидемии коронавируса.