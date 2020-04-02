«Берегите себя»: Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Фергюсоном

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон не будут биться. Бой отменен из-за ситуации с коронавирусом. Хабиб прокомментировал это на своей странице в Instagram.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?» - задался вопросом спортсмен.

Хабиб отметил, что расстроен из-за отмены боя с Фергюсоном. Он добавил, что у него было и много планов после боя.

«Каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? » - написал боец.

Он также попросил всех поставить себя на его место и беречь себя.

Бой за первенство между чемпионом UFC в легком весе должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля. Спортивная организация Абсолютного бойцовского чемпионата ранее подтвердила, что из-за коронавируса перенесут не только дату, но и место проведения турнира UFC 249 в Нью-Йорке.