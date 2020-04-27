Российский конькобежец Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан принял решение завершить карьеру. Соответствующее письмо спортсмена опубликовано на официальном сайте Союза конькобежцев России.

В своем обращении Виктор Ан благодарит своих болельщиков и всех любителей шорт-трека за поддержку.

Также он отметил, что благодаря заботе Министерства спорта и Союза конькобежцев России ему удалось в прошлом сезоне тренироваться по индивидуальному графику и «неплохо выступить на этапах Кубка мира».

Однако в своём обращении Виктор Ан отмечает, что из-за продолжающейся боли в колене на реабилитацию и восстановление после занятий и соревнований уходит много времени, а это значит, что полноценно тренироваться невозможно.