Заслуженный тренер РФ рассказал о влиянии пандемии на подготовку фигуристов к чемпионату мира

Заслуженный тренер России Александр Жулин в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда» поделился своим видением ситуации с отменой международных турниров по фигурному катанию из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он не стал прогнозировать сроки разрешения проблемы и рассказал о том, как она повлияла на процесс подготовки подопечных ему спортсменов.

«Я могу быть не прав, но мне кажется, что сейчас нужно очень тяжело работать дома, чтобы каждый день поддерживать себя в форме, потому что как долго продлится вся эта история я, честно говоря, пока и сам не понимаю», - поделился тренер.

Отвечая на вопрос Вячеслава Фетисова о том, как сильно пандемия повлияла на планы фигуристов, Жулин отметил, что она стала препятствием для участия спортсменов в чемпионате мира в последний момент. По его словам, тренировки проводились вплоть до самого последнего дня, когда, уже практически перед посадкой на самолет, было объявлено, что турнир отменен.

«Чтобы вернуть форму, потребуется минимум три месяца. Очень хотелось бы выйти на лед хотя бы в конце мая. Я не строю никаких планов: сначала у нас была дата выхода на лед 14 апреля, сейчас я понимаю, что весь апрель мы сидим дома», - рассказал Жулин.

Ранее в Сети опубликовали видео домашних тренировок известные личности и спортсмены. Особенно пользователей впечатлил юный фигурист из Испании. На видео он наглядно продемонстрировал, что при сильном желании лед катка может заменить отполированный паркет.