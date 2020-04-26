Дзюба вошел в десятку лучших игроков Европы с истекающими контрактами

Нападающий питерского «Зенита» и лидер сборной России по футболу Артем Дзюба вошел по версии Football365 в топ-10 самых ценных игроков, у которых истекают контракты.

Возглавил рейтинг бельгийский защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье. На второй строчке топ-10 стоит бразильский полузащитник «Челси» Виллиан, замыкает тройку лидеров бельгийский нападающий из «Наполи» Дрис Мертенс. Россиянин занял седьмую строчку в рейтинге самых ценных игроков с истекающими контрактами.

В конце прошлого года нападающий «Зенита» был признан лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс». На первую строчку рейтинга его поставили тренеры, журналисты и болельщики. Тогда Дзюба с большим отрывом обогнал полузащитника «Монако» Александра Головина и польского легионера московского «Локомотива» Гжегоша Крыховяка.