«Насос», «Комарик», «Раскладушка»: юнармейцы разработали физкультурный комплекс для тренировок дома

Юнармейцы разработали физкультурный комплекс, предназначенный для тренировок в домашних условиях. Он состоит из пяти спортивных упражнений: 1) «Комарик» - прыжки с хлопком; 2) «Насос» - приседания с вытянутыми руками; 3) «Раскладушка» - выпрыгивания из положения лежа в положение полусидя; 4) «Отжим» - классические отжимания; 5) «Дрезина» - скручивания.

Также юнармейцы запустили челлендж «Физкультурный миллион». Цель акции - профилактика коронавируса, пропаганда спорта и здорового образа жизни.

Во флешмобе может принять участие любой желающий. Для этого необходимо записать на видео выполнение комплекса перечисленных выше спортивных упражнений и отправить заявку на участие в акции в сообществе ФИЗКУЛЬТМИЛЛИОН в «ВКонтакте». По желанию можно выложить ролик в социальные сети и снабдить его хештегами. Победители акции получают призы.