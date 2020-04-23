UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил, что чемпионат Европы по футболу после переноса на 2021 год будет называться Евро-2020.
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UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил, что чемпионат Европы по футболу после переноса на 2021 год будет называться Евро-2020.
В ДPУГИХ CMИ
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