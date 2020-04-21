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При пустых трибунах: в Германии готовы возобновить футбольные матчи с 9 мая

Ян Брацкий
02:01 21.04.2020
На сегодняшний день в Германии зафиксированы более 145 тысяч случаев COVID-19, более 4,5 тысяч пациентов спасти не удалось.
При пустых трибунах: в Германии готовы возобновить футбольные матчи с 9 мая
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON, globallookpress

Немецкая Бундеслига может стать первым европейским футбольным чемпионатом, который возобновит игры на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такую вероятность допустил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который назвал 9 мая возможной датой начала игр.

«Максимальная безопасность, максимальная профилактика. Лига должна быть хорошим примером», - заявил Зедер в интервью Die Welt.

Правда чиновник тут же оговорился, что проведение игр возможно только при пустых трибунах, так что футбольным фанатам предстоит еще немного подождать. Иной вариант Зедер счел легкомысленным.

Большинство национальных чемпионатов прервали сезон из-за вспышки опасного заболевания. Коронавирусом заразились многие футболисты и тренеры. В конце марта игроки, выступающие в Бундеслиге, согласились на значительное понижение зарплаты, чтобы избежать массовых увольнений других сотрудников команд.

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