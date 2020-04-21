UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) дал лигам настоятельную рекомендацию завершить сезон. Встреча руководства UEFA с 55 ассоциациями-членами прошла в режиме видеоконференции.

«Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования высшего дивизиона и кубка», - говорится в итоговом заявлении союза.

Уточняется, что могут иметь место «особые случаи», которые рассмотрят после разработки основных принципов участия в соревнованиях.

В середине марта в UEFA создали две рабочие группы, которые занимаются созданием новых вариантов расписания матчей на фоне пандемии COVID-19. Распространение вируса затронуло все страны и территории мира, насчитывается порядка 2,5 млн заболевших.