«Сохраняем режим»: бегун из Приморья рассказал о своем комнатном 100-километровом марафоне

Приморский бегун-ультрамарафонец установил рекорд в условиях самоизоляции. Дмитрий Якухный пробежал дистанцию в 100 километров вокруг своей кровати.

Спортсмен должен был принять участие в забеге по пустыне Сахара длиной в 250 километров, но из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие отменили. Однако от намеченной цели Якухный решил не отступать.

«В режиме самоизоляции решил пробежать ультрамарафон, 100 километров вокруг кровати. Сидим дома, всем спорт! Сохраняем режим», - рассказал марафонец.

Комнатный марафон занял у Якухного более восьми часов. Кровать, вокруг которой он бегал, стояла посреди комнаты, а сам бегун не торопясь совершал вокруг нее круги один за одним.

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