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«Сохраняем режим»: бегун из Приморья рассказал о своем комнатном 100-километровом марафоне

Егор Левин
13:26 21.04.2020
Весь процесс занял у спортсмена более восьми часов, в течение которых он один за одним совершал неторопливые круги вокруг кровати в центре комнаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Приморский бегун-ультрамарафонец установил рекорд в условиях самоизоляции. Дмитрий Якухный пробежал дистанцию в 100 километров вокруг своей кровати.

Спортсмен должен был принять участие в забеге по пустыне Сахара длиной в 250 километров, но из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие отменили. Однако от намеченной цели Якухный решил не отступать.

«В режиме самоизоляции решил пробежать ультрамарафон, 100 километров вокруг кровати. Сидим дома, всем спорт! Сохраняем режим», - рассказал марафонец.

Комнатный марафон занял у Якухного более восьми часов. Кровать, вокруг которой он бегал, стояла посреди комнаты, а сам бегун не торопясь совершал вокруг нее круги один за одним.

Еще один неунывающий спортсмен ранее продемонстрировал свое мастерство. Пользователей Сети восхитил юный фигурист из Испании, наглядно показавший, что при сильном желании лед катка может заменить отполированный паркет.

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