Спортсмен, депутат, телеведущий: Вячеслав Фетисов отмечает день рождения

В понедельник, 20 апреля, отмечает день рождения легенда отечественного и мирового хоккея Вячеслав Фетисов. Легендарному спортсмену исполняется 62 года. И несмотря на возраст, он бодр, подтянут и энергичен, как и 20 лет назад, когда провел свой прощальный матч.

Свою спортивную карьеру Фетисов завершил 25 августа 2000 года в Москве. Тогда вместе с ним на лед вышли такие легенды хоккея, как Макаров, Ларионов, Крутов, Каменский, Быков, Буре, Мартин Бродо, Яри Курри, Скотт Стивенс и многие другие.

Фетисов сумел покорить хоккейные вершины по обе стороны океана: два олимпийских золота, семь титулов чемпиона мира, победа в Кубке Канады и две в Кубке Стэнли и многие другие награды. Он был ключевой деталью в механизме великой Красной Машины - сборной СССР, наводившей ужас на соперников в 70-е и 80-е годы прошлого века.

Вячеслав Фетисов преуспел и на тренерском поприще, и на государственных постах. Уже четвертый год на телеканале «Звезда» выходит его ток-шоу «Фетисов». К спортсмену приходят именитые гости, с которыми обсуждаются интересные факты, громкие скандалы, великие победы и многое другое.