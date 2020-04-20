Паркет вместо льда: как проводят время спортсмены на самоизоляции

Известные личности и спортсмены в России не перестают работать над своей физической формой даже на самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Так, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, которому скоро исполнится 74 года, показал свою работу на тренажере дома.

«В комнате нельзя же, в квартире фитнес-центр организовать, а вот тренажер поставить можно... Поднимаем груз - нагрузка на плечевой пояс, на руки, на пресс», - прокомментировал свои занятия политик.

В Приморском крае спортсмен Дмитрий Якухный пробежал ультрамарафон - 100 километров за 10 часов - в собственной квартире. По его словам, он планировал бегать из комнаты в комнату, но потом изменил маршрут из-за опасности столкновения с дверными косяками.

Особенно пользователей Сети впечатлил юный фигурист из Испании. На видео он наглядно продемонстрировал, что при сильном желании лед катка может заменить отполированный паркет.