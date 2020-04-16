Овечкин и Гретцки сыграют в хоккей друг против друга

Прославленные хоккеисты Уэн Гретцки и Александр Овечкин покажут свое мастерство игры в хоккей, сразясь друг против друга в спортивном симуляторе NHL20.

Игра нападающего Washington Capitals и лучшего снайпера в истории NHL будет называться «"Великий" против "Великой восьмерки"». Матч, который хоккеисты будут играть до двух побед, покажут на Twitch 23 апреля в 03.00 по московскому времени.

Уэйн Гретцки обозначил целью товарищеского матча - сбор средств для борьбы с коронавирусом.

«Было так много разговоров о голевом рекорде, потому между мной и Алексом отличная связь. Я подумал, что мы могли бы совместно сделать что-то, чтобы люди могли посмотреть», - отметил он.

В данный момент на счету россиянина - 706 реализованных шайб в рамках NHL. Он находится на восьмом месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Гретцки составляет 894 точных броска.