«Болельщик со стажем»: Лавров рассказал о своем пристрастии к футболу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что интерес к футболу у него не угасает и по сей день. Сам себя глава МИД России назвал «болельщиком со стажем».

«Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле», - добавил министр.

Лавров также подчеркнул, что, когда идет любой турнир с участием «Спартака», то сам он ждет каждую игру с нетерпением и большим интересом.

«Если нахожусь в Москве, то стараюсь быть на стадионе, а в иных случаях не отхожу от экрана на протяжении всего матча вне зависимости от часовых поясов», - признался он в интервью МИА «Россия сегодня».

Кроме того, Лавров добавил, что считает «Спартак» чем-то большим, чем просто командой.