СМИ: турнир UFC возобновится в мае 2020 года

Глава UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Дэйн Уайт сообщил о запланированном возвращении турнира 9 мая 2020 года, пишет ESPN. .

Отмечается, что UFC 249 будет проходить на частном острове, а одним из главных поединков может стать встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые поборятся за пояс временного чемпиона в легком весе.

Помимо этого за чемпионский титул в полусреднем весе поборются Генри Сехудо и Доминик Круз, в полулегком весе - Аманда Нуньес и Фелисия Спенсер.

Незадолго до этого, 10 апреля, руководство турнира объявило о переносе UFC 249 и других чемпионатов на неопределенный срок в связи с пандемией.