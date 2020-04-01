Драчев отреагировал на просьбу покинуть пост главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, почему не намерен покидать свой пост и прокомментировал обвинения спортсменов в свой адрес.

«Устроить шум, скандал, может коронавирус подействовал, трудно сказать, что влечет инициаторов этого письма. Если говорить о заменах, то не сейчас. На данный момент это совершенно безграмотное решение», - сказал он «Звезде».

По его словам, инициаторы письма считают, что «во всем виноват президент Союза биатлонистов», хотя заслуги Драчева на данном посту налицо.

«Когда в 2018 году пришел, там не было ни команды, ни тренеров. За два года мы создали хоть какой-то коллектив, начали получать медали. За 12 лет не было такой медали в спринте», - в качестве примера огласил глава организации.

Также он добавил, что в письме нет подписей, то есть «те, кто подписал говорят, что не подписывали».

«К сожалению, есть сочинители...», - заключил Драчев.

В самом СБР считают данный призыв небеспочвенным. Письмо может стать серьезным поводом для созыва заседания правления СБР и выработки соответствующего решения.

Ранее стало известно, что ветераны российского биатлона направили Драчеву письмо, в котором заявили, что он «не оправдал доверия биатлонной семьи» и создал «нездоровую, нерабочую атмосферу в российском биатлоне». Среди подписавших письмо - главы федераций биатлона Санкт-Петербурга, Иркутской, Тюменской областей, Ульяновской, Марий-Эл, Вологодской, Татарстана и Башкортостана, Забайкальского округа, заслуженные тренеры России и Советского Союза и олимпийские чемпионы.