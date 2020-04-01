Игроки «Спартака» согласились на значительное понижение зарплат на время пандемии

Во время вынужденной паузы в Российской Премьер-Лиге футболисты будут получать на 40% меньше. Понижение зарплат сохранится до возобновления тренировок. Решение принято после совещания руководства клуба с игроками.

«Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов - ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг», - цитирует президента «Спартака» Леонида Федуна «Спорт-Эксперсс».

Федун также отметил, что договориться с игроками было легко. Они понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации.

Красно-белые первыми пошли на такие меры среди российских клубов. Ранее о снижении зарплат сообщили «Барселона», «Ювентус» и некоторые другие команды. Словацкий клуб «Жилина» и вовсе заявил о своей ликвидации из-за распространения коронавируса.

Футболисты «Спартака» до 4 мая будут тренироваться в домашних условиях по индивидуальной программе. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что турнир вряд ли возобновится ранее 24 апреля.