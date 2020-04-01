В СБР назвали небеспочвенным призыв к главе Союза уйти в отставку

Призыв ветеранов биатлона - чемпионов Олимпийских игр, специалистов-тренеров и представителей судейского корпуса РФ президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву оставить свой пост имеет основания. Об этом заявил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее стало известно, что ветераны российского биатлона направили Драчеву письмо, в котором заявили, что он «не оправдал доверия биатлонной семьи» и создал «нездоровую, нерабочую атмосферу в российском биатлоне».

«Я не хотел бы сейчас высказываться по существу письма. СБР — общественная организация, и каждый имеет право высказывать свою точку зрения. Что касается претензий, то истина лежит где-то посередине. Во всей этой ситуации надо спокойно разобраться. Да, эти уважаемые люди имели право написать такое письмо. И, прямо скажем, что изложенное в письме — небеспочвенно», - заявил Нуждов.

Он добавил, что претензии имеют право на жизнь, но комментировать их пока рано. По словам Нуждова, письмо является серьезным поводом для созыва заседания правления СБР и выработки соответствующего решения, пишет РИА Новости.