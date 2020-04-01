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Драчева призвали подать в отставку с поста главы СБР

Валентина Пескова
12:12 01.04.2020
Чемпионы Олимпийских игр по биатлону, тренеры и судьи данного вида спорта написали письмо на имя президента Союза биатлонистов России.
Драчева призвали подать в отставку с поста главы СБР
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву предложили добровольно сложить с себя полномочия. С прошением об этом обратились ветераны биатлона - чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса РФ.

Как высказались корифеи спорта, Драчев «не оправдал доверия биатлонной семьи», а также создал «нездоровую, нерабочую атмосферу в российском биатлоне».

«За два года, в течение которых вы возглавляете СБР, не только не были выполнены обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчетно-выборной конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых вы избирались на высокий пост», - говорится в письме.

Составители обращения признали искренние намерения Владимира Драчева улучшить ситуацию в российском биатлоне, однако констатировали, что он не в состоянии выполнить своих обещаний.

В вину главе СБР ставится отсутствие спонсоров и, как следствие, небольшой бюджет организации. Также указано, что он недостаточно оперативно решал вопросы восстановления полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU). Кроме того, Драчев якобы не поддерживал конструктивный диалог с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ. Также отмечена неудачная кадровая и административная политика на уровне тренерского штаба национальной сборной, которая осуществлялась с его подачи.

Владимиру Драчеву предложено продолжить работу в качестве члена правления СБР. А решение о том, кто будет выполнять вместо него обязанности президента, должно принять правление организации.

Среди подписавших письмо - главы федераций биатлона Санкт-Петербурга, Иркутской, Тюменской областей, Ульяновской, Марий-Эл, Вологодской, Татарстана и Башкортостана, Забайкальского округа, заслуженные тренеры России и Советского Союза и олимпийские чемпионы.

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