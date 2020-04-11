РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году

Российский футбольный союз (РФС) уведомил UEFA о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом сообщили в службе коммуникации РФС.

«Российский футбольный союз официально уведомил UEFA о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году», - говорится в сообщении.

В РФС уточнили, что письмо в UEFA было направлено только после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

Изначально планировалось, что чемпионат пройдет в 2020 году с 12 июня по 12 июля в нескольких городах Европы. Матчи группы B должны были быть сыграны в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат был перенесен на 2021 год.