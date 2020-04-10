Аршавин стал доставщиком еды для пенсионеров: видео
Наборы будут доставлять каждую неделю до 30 апреля и продлят акцию в случае продления режима самоизоляции.
© Видео: zenit_spb, Twitter © Фото: andrey.arshavin10, Instagram
Российский футболист Андрей Аршавин принял участие в благотворительной акции петербургского ФК «Зенит». Спортсмен выступил в качестве курьера и доставил продуктовые наборы футбольным болельщикам старше 65 лет.
Аршавин надел защитную маску и перчатки и не подходил близко к людям, хотя его хотели обнять. Наборы будут доставлять каждую неделю до 30 апреля. Акцию продлят, если продлят режим самоизоляции. Видео с Аршавиным опубликовано в официальном Twitter «Зенита».
Отметим, продуктовые наборы составляются с учетом рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения.