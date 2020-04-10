В Министерстве спорта расставили приоритеты по господдержке после пандемии

В условиях пандемии коронавируса приоритетом программы государственной поддержки в области спорта будут школы, а не профессионалы. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе онлайн-конференции.

«Профессиональный спорт и коммерческие проекты пострадали. Но мы должны понимать, меры государственной поддержки должны быть направлены на социальную сферу - спортивные школы, бюджетные организации, подготовку сборных», - сказал министр спорта.

Он уточнил, что на данный момент финансирование профессионального спорта в тех объемах, в которых он понес потери, не планируется. Матыцин сообщил, что в России спортом занимаются около трех миллионов человек и работает около пяти тысяч организаций. Оценить потери отрасли будет возможно только после окончания пандемии, считает министр.

«Возврат к нормальной жизнедеятельности будет сложным. Но правительство принимает все необходимые меры для смягчения», - заявил Матыцин.

После объявления об окончании пандемии коронавируса в Министерстве спорта будут готовы незамедлительно восстановить календарь тренировок и занятий, уточнил Олег Матыцин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В список вошла и спортивная отрасль, наряду с культурой, гостиничным и туристическим бизнесом, а также общепитом.