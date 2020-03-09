Российский биатлонист Логинов может пропустить остаток сезона

Российский биатлонист Александр Логинов пропустит заключительный этап Кубка мира в Норвегии. Тренер спортсмена Анатолий Хаванцев сообщил, что и дальнейшее участие его подопечного в соревновании под вопросом.

«Пока не можем сказать, сможет ли он выступить в Контиолахти. В Осло он не поедет», - цитирует тренера ТАСС.

Ранее Логинов не вышел на масс-старт на завершившемся этапе Кубка мира в Чехии по причине недомогания, а также пропустил эстафетную гонку. Сейчас россиянин занимает восьмое место в общем зачете первенства, показывая наивысший результат среди соотечественников.

Москва направила Италии ноту протеста в связи с проведенными у Логинова обысками. В МИД РФ подобные действия посчитали недопустимыми, неприемлемыми и непропорциональными.