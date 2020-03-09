Зажжение огня Олимпиады-2020 в Токио пройдет без зрителей из-за коронавируса

Церемония зажжения огня Олимпиады-2020 в Токио пройдет без зрителей из-за угрозы заражения коронавирусом. Соответствующее решения приняли в Олимпийском комитете Греции. XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Крупные спортивные мероприятия уже проводятся при пустых трибунах. Так, официальные матчи итальянского футбольного чемпионата проходят без болельщиков, аналогичное решение приняла Международная федерация биатлона, чемпионат мира по хоккею среди женщин отменен из-за коронавируса.

Тем временем, обстановка с распространением коронавируса в мире обострилась. Эксперты констатировали вспышки инфекции в 101 стране, в которых инфицированы почти 110 тысяч человек.

Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что новые вспышки заболевания будут фиксироваться вплоть до июня. Вирусологи до сих пор не знают ответа на вопрос, остановится ли пандемия с наступлением теплого времени года. Жертвами заболевания по всему миру стали 3799 человек. Большинство погибших - жители Китая, который является эпицентром заражения.