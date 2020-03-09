Чемпионат мира по хоккею среди женщин отменен из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить чемпионат мира среди женщин, который должен был состояться в Канаде, из-за угрозы заражения участников первенства и зрителей коронавирусом.

Решение об этом было принято на экстренном заседании Совета IIHF 7 марта. Канадские города Труро и Галифакс примут у себя ЧМ среди женщин в следующем году.

«Мы очень сожалеем, что приняли такое решение. Оно было непростым, мы очень ждали этот турнир в Канаде. Тем не менее, наше решение продиктовано заботой о жизни и здоровье игроков, организаторов и зрителей», - заявил президент IIHF Рене Фазель, слова которого приводит официальный сайт Федерации хоккея России.

В Федерации хоккея России выразили сожаление по поводу отмены соревнований, однако признали необходимость принятия Международной федерацией комплекса мер по защите спортсменов от возможного заражения смертельно опасной инфекцией.

В федерации отметили, что национальная женская сборная России продолжит подготовку к международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022.