Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL

Российский центральный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин 11 раз набрал 70 очков по показателю результативности в регулярном чемпионате NHL. Это стало известно из сообщения пресс-службы лиги.

В субботу, 7 марта, форвард забросил шайбу в домашнем матче с «Вашингтоном», окончившимся со счетом 2:5. Этим он заработал 70-й балл за результативность в сезоне, 22 из которых были набраны за шайбы, а 48 - за успешные передачи.

В числе действующих хоккеистов подобное достижение имеют на своем счету лишь капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и одноклубник Малкина канадец Сидни Кросби. Лидерство по показателю принадлежит еще одному канадцу Джо Торнтону, закончившему 12 сезонов с 70 и более набранными очками.

Евгений Малкин, с 2006 года состоящий в клубе «Питтсбург Пингвинз», является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.