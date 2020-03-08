Российские саблистки заняли первое место на этапе КМ в Греции
Женская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Афинах.
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Фехтовальщицы на саблях Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в Афинах.
Женская сборная Российской Федерации в финале оказалась сильнее сборной Италии, обыграв соперниц со счетом 45:35, сообщает RT.
Третье место досталось спортсменкам из Венгрии, которые одолели команду Польши со счетом 45:36.