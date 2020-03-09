Не бить лежачего: чем боевое самбо отличается от западных единоборств

Самбо - это вид единоборств, который был создан из лучших элементов борьбы разных народов СССР. Долгое время это было самое засекреченное боевое искусство, которое развивалось как специальный вид подготовки для подразделений разведки, контрразведки и Министерства обороны.

Сегодня это массовый вид спорта. Но своих больших соревнований у наших боевых самбистов до последнего времени не было. Они были вынуждены уезжать в Америку и там участвовать в боях смешанных единоборств. Хотя соревнования по самбо не менее зрелищны, чем американские чемпионаты по ММА.

Две трети победителей коммерческих турниров, которые проводят в США - воспитанники российской школы боевого самбо. В октагоне, на ринге и татами - там, где сражаются бойцы смешанных единоборств, кажется, все знают, что с самбистами лучше и не встречаться. Федор Емельяненко - 45 боев, 39 побед. Хабиб Нурмагомедов - 28 боев, 28 побед. Сергей Харитонов - 39 боев, 30 побед.

«Все наши бойцы, которые выступают на мировом уровне, они выходцы из самбо, из боевого самбо. Они несут этот флаг», - говорит боец ММА, чемпион Евразии по боевому самбо Сергей Харитонов.

Владимир Шестаков - президент Международной федерации самбо. В спорте он уже многие десятилетия. Начинал заниматься в Санкт-Петербурге вместе с Владимиром Путиным. В спортивном обществе «Труд» они сообща отрабатывали приемы, часто вставали в спарринг. Владимир Шестаков рассказывает, что несмотря на то, что лучшая в мире школа боевого самбо - в России, спортсмены выступают в основном в Америке. В США профессионалам, готовым драться по их правилам, предлагают хорошие деньги.

«В UFC больше 20 наших самбистов. Мы их готовили. Они уходят в никуда. ММА - не вид спорта, это шоу. Там нет своих школ, они никого не готовят, набирают спортсменов и потом их переучивают по их правилам», - говорит Василий Шестаков.

Теперь площадка для смешанных единоборств есть и в России - в Сочи. Лига боевого самбо - новая ступень в развитии этого вида спорта.

«Это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч людей, а может быть, и для миллионов людей визитной карточкой нашей национальной физической культуры и спорта. Боевое самбо становится массовым видом спорта. Уверен, что и боевой раздел будет не только заметен, но и любим тысячами людей в нашей стране и за границей», - заявил президент России Владимир Путин, давая старт первым российским соревнованиям Лиги.

Идея своей лиги в стране, где самбо придумали, давно назрела. Это признают даже американцы.

«Мне кажется, это отличная возможность. Люди по всему миру могут захотеть развивать самбо. Может, и американцы захотят присоединиться и тоже инвестировать в это боевое искусство. А может, наоборот - будут начинать с самбо, а потом переходить в ММА», - говорит тренер по ММА Джоуи Вилласеньор.

Теоретическую базу самбо в 1938 году создал Анатолий Харлампиев. Получился универсальный комплекс с национальными корнями, в котором есть место и дзюдо, и каратэ, и даже греко-римской борьбе.

«52 вида самых известных в мире единоборств. В принципе, все, что могут сделать два человека. Можно атаковать и защищаться любой частью тела. Все есть в этой системе. Другой такой системы нет», - говорит заслуженный мастер боевого самбо Алексей Малый.

Для мужчин и женщин, для любого возраста - свои нагрузки и приемы и комбинации, которых в самбо тысячи. Поэтому стиль каждого бойца уникален.

Процесс создания нового единоборства сразу взяли под контроль органы госбезопасности. Долгое время боевому самбо учили только бойцов специальных подразделений милиции и армии. Фактически это было их секретным оружием: в реальном столкновении навыки рукопашного боя не менее важны, чем умение метко стрелять. Ведь советские, а потом и российские солдаты столько побед одерживали в траншеях. Там, где кулак может быть быстрее пули. В самбо есть еще и огромный раздел, посвященный борьбе с вооруженным противником. По этим методикам инструкторы готовили контрразведчиков в Великую Отечественную, создавая легендарный Смерш.

Диктор Всесоюзного телевидения и радио Виктор Балашов на фронт уходил чемпионом Москвы по самбо. Вместе с такими же, как он, спортсменами-динамовцами служил в разведке.

«Мы были другие, мы были готовы к любому варианту, в который мы могли попасть там, за рубежом уже, у немцев, у фашистов. И мы попадали, и мы выходили. Все это было», - говорит Балашов.

У него три ранения, контузия. Разведчики и в бой вместе со всеми шли, и самые опасные задания выполняли. А в перерывах между ними красноармеец Балашов учил рукопашному бою солдат и офицеров.

«Конечно, это не борцовские залы, это не ковер, как борцовский. Это не халаты. Просто на траве. Если это сено или солома - на соломе. Все-таки можно было упасть и удариться. Но мы тренировались не только приемам. Но и страховка, от приемов, как падать, куда падать, если тебя бросят. Как защититься. Там огромное разнообразие приемов», - добавляет Виктор Балашов.

С 1991 года боевым самбо может заниматься любой желающий. Теперь уверенно и без лишних эмоций российские самбисты входят в октагон в лигах смешанных единоборств по всему миру. И выходят из него на своих ногах, в то время как соперников чаще выносят.