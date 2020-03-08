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Лыжник Ларьков покинул этап Кубка мира из-за подозрения на коронавирус

Наталия Майорова
15:54 08.03.2020
У спортсмена поднялась температура. Теперь Ларьков пройдет карантин в Москве.
Лыжник Ларьков покинул этап Кубка мира из-за подозрения на коронавирус
© Фото: arl Sandin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский лыжник Андрей Ларьков покинул расположение сборной РФ на этапе Кубка мира в Осло. Причиной тому стала повышенная температура.

Ожидается, что по прибытии в Москву спортсмен вероятнее всего, попадет на карантин из-за вспышки коронавируса. Кроме того, Ларькову предстоит сдать анализы, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Сразу сказала, что надо отправлять домой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды, конец сезона, и любой чих может сказаться на всех», - цитирует ее РИА Новости.

Вяльбе добавила, что лыжник сдаст анализы для перестраховки.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 5 марта, подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Граждане, которые посещали страны и территории, где были зафиксированы случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ на горячую линию.

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