Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в Осло. Россиянин завоевал золото, показав результат 2 часа 8 минут 5,3 секунды.

На втором месте оказался норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием на 0,9 секунды. Бронза же досталась еще одному норвежскому спортсмену Эмилю Иверсену (+19,5 секунлы).

Таким образом, Большунов стал недосягаемым для соперников в зачете дистанционных гонок, сообщает РИА Новости.