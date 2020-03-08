В ФХР прокомментировали отмену ЧМ по хоккею среди женщин из-за коронавируса

Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк посоветовал российским хоккеисткам после отмены чемпионата мира продолжать подготовку к другим спортивным состязаниям.

Третьяк заявил, что «жизнь не останавливается» и дальше участниц сборной ждут другие соревнования, к которым нужно готовиться.

«Ведь спортсмены должны постоянно тренироваться», - заметил он в беседе с ТАСС.

В Субботу, 7 марта, президент IIHF Рене Фазель сообщил, что женский хоккейный чемпионат мира отменен из-за угрозы коронавируса. Соревнования должны были состояться в городах Галифакс и Труро в Канаде с 31 марта по 10 апреля.