В ФХР прокомментировали отмену ЧМ по хоккею среди женщин из-за коронавируса
Президент Федерации хоккея России дал комментарий в ответ на произошедшее
© Фото: Елена Руско, РИА Новости
Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк посоветовал российским хоккеисткам после отмены чемпионата мира продолжать подготовку к другим спортивным состязаниям.
Третьяк заявил, что «жизнь не останавливается» и дальше участниц сборной ждут другие соревнования, к которым нужно готовиться.
«Ведь спортсмены должны постоянно тренироваться», - заметил он в беседе с ТАСС.
В Субботу, 7 марта, президент IIHF Рене Фазель сообщил, что женский хоккейный чемпионат мира отменен из-за угрозы коронавируса. Соревнования должны были состояться в городах Галифакс и Труро в Канаде с 31 марта по 10 апреля.