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Адвокат Роналдиньо раскрыл детали дела о поддельном паспорте

Наталия Майорова
08:02 07.03.2020
В гостиничном номере, где остановились спортсмен и его брат, ранее был проведен обыск. В ходе проверки были изъяты парагвайские паспорта и мобильные телефоны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: PETTER ARVIDSON, imago sportfotodienst, Globallookpress

Бывшего игрока «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо выпустили из-под стражи в Парагвае. Обладатель «Золотого мяча» был арестован 5 марта по подозрению во въезде в страну по поддельным документам.

В частности, как сообщает Globoesporte, в гостиничном номере спортсмена ранее был проведен обыск. В ходе проверки были изъяты парагвайские паспорта и мобильные телефоны.

Адольфо Марин, адвокат Роналдиньо объяснил, что спортсмен уже показал представителям полиции свой бразильский паспорт и удостоверение личности.

«Роналдиньо и его брат имеют все права и свободы, но принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он осведомлен, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», - говорится в сообщении.

Роналдиньо лишился загранпаспорта в 2018 году из-за неуплаты налогов. Во время строительства дома в Порту-Алегри спортсмен нарушил природоохранное законодательство, в связи с чем был оштрафован более чем на два миллиона долларов.

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