Глава UFC прокомментировал возможную отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном из-за коронавируса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отметил, что предстоящий бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном из-за коронавируса отменен не будет. Об этом глава UFC заявил в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе.

В то же время Уайт подчеркнул, что в организации заботятся о здоровье и безопасности бойцов.

«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить их здоровье. И турнир мы не отменяем», - цитирует главу UFC MMA Junkie.

Бой между россиянином Нурмагомедовым и американцев Фергюсоном состоится в ночь на 19 апреля. Спортсмены будут бороться за чемпионский пояс с легком весе. Поединок станет главным на турнире UFC 249.