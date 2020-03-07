Глава UFC прокомментировал возможную отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном из-за коронавируса
По словам президента организации, поединок состоится 15 апреля, как и планировалось ранее.
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отметил, что предстоящий бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном из-за коронавируса отменен не будет. Об этом глава UFC заявил в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе.
В то же время Уайт подчеркнул, что в организации заботятся о здоровье и безопасности бойцов.
«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить их здоровье. И турнир мы не отменяем», - цитирует главу UFC MMA Junkie.
Бой между россиянином Нурмагомедовым и американцев Фергюсоном состоится в ночь на 19 апреля. Спортсмены будут бороться за чемпионский пояс с легком весе. Поединок станет главным на турнире UFC 249.