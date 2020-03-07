Чуть не дошло до драки: во время дуэли взглядов Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

После прошедшей в Лас-Вегасе конференции, посвященной поединку чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и его соперником бывшим временным чемпионом американцем Тони Фергюсоном состоялась не только дуэль взглядов. Спортсмены начали со словесной перепалки, в ходе которой американский боец положил на пол пояс UFC, который он завоевал в 2017 году. На пике конфликта Хабиб пнул трофей американца ногой. В дело вмешалась охрана, удерживая спортсменов, чтобы не допустить начала драки. Но в ответ Фергюсон отправил Нурмагомедову воздушный поцелуй и поклон. Видео опубликовано в Instagram UFC.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет первым для россиянина с сентября минувшего года.

С Нурмагомедовым хочет сразиться и другой американский боксер - Флойд Мейвезер. За 600 миллионов долларов он готов помериться силами с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.