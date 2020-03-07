Умер чемпион Паралимпийских игр легкоатлет Евгений Кегелев
О причине безвременной кончины 34-летнего спортсмен пока не сообщается.
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Паралимпийский комитет России сообщил о кончине чемпиона по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева скончался. Ему было 34 года.
«Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам спортсмена», - говорится в обращении.
Что стало причиной смерти спортсмена пока неизвестно.
Евгений Кегелев взял золото Паралимпийских игр в Лондоне в эстафете 4 по 100 метров. Был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения и входил в состав национальной команды до 2019 года