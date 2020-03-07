Российские фигуристы завоевали 8 из 12 медалей ЧМ среди юниоров

Российские спортсмены, участвующие в чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине, завоевали сразу восемь медалей.

В активе наших фигуристов - три золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Таким образом российская команда оказалась первой в общем зачете турнира. Второе месте заняли американские спортсмены, а третье разделили фигуристы из Японии и Грузии.

Награды высшего достоинства на счету фигуристов-одиночников Андрея Мозалева и Камилы Валиевой, а также выступающих в паре Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова.

Серебряные медали для России и себя завоевали Дарья Усачева (одиночное катание), а также пара Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова.

Бронза у специализирующегося в одиночном катании Петра Гуменника, парников Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, а также пары танцоров на льду Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного.

Выступающая в паре с Глебом Смолкиным в танцах на льду дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис заняла пятое место.

Соревнования проходят в столице Эстонии со 2 по 8 марта. В минувшем году с того же турнира российские фигуристы привезли на родину девять медалей.