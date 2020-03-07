Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен из-за коронавируса
Соревнования должны были пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро.
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Женский чемпионат мира по хоккею, планировавшийся к проведению в Канаде, отменен в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из сообщения президента IIHF Рене Фазеля.
«Мы отменили чемпионат мира в Канаде», - заявил глава Международной федерации хоккея ТАСС.
Турнир был намечен к проведению с последнего дня марта до 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро.