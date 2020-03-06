Мейвезер назвал желаемую сумму за поединок с Нурмагомедовым
Речь идет о 600 миллионах долларах. Именно за такую стоимость американец готов помериться силой с российским бойцом.
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Американский боксер Флойд Мейвезер заявил о готовности провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе - россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Как уточняет издание the Mirror, Мейвезер также назвал сумму за бой с Нурмагомедовым: речь идет о 600 миллионах долларах. Именно за такую стоимость американец готов помериться силой с российским бойцом.
Мейвезер, по данным СМИ, добавил, что считает этот поединок для себя рискованным, однако риск должен быть оправданным. Кроме того, американец согласился также на реванш с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором. Гонорар за такой поединок Мейвезер также оценил высоко.