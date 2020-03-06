Из-за коронавируса: Москва вместо Милана примет европейский турнир по тхэквондо

Итальянская федерация тхэквондо (FITA) объявила о переносе Европейского отборочного турнира по боевым искусствам на Олимпийские и Паралимпийские Игры Токио-2020 года из Милана в Москву по причине распространения коронавируса. Об этом сообщил директор организации Анджело Чито 5 марта.

Как следует из опубликованного заявления главы FITA, организация не может гарантировать контроль над инфекцией во время массовых мероприятий.

Теперь соревнования, которые должны были пройти в Милане 17-19 апреля, будут проведены в Москве 16-18 апреля.

Из-за распространения COVID-19 по миру в мире были отменены многочисленные спортивные чемпионаты, турниры и кубки, культурные мероприятия. Некоторые матчи проходят без зрителей. Что касается проведения запланированных матчей РФС и Евро-2020, то они должны состояться.

Италия остается одним из самых крупных очагов распространения инфекции в мире и Европе. По данным на 5 марта, число зараженных китайской пневмонией в стране достигло более 3800 человек. Скончались от заболевания 148 зараженных.