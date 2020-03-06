Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов NHL

На первом месте по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (NHL) оказался российский форвард Александр Овечкин.

Несмотря на то, что команда Washington Capitals, капитаном которой является хоккеист, проиграла в матче с New York Rangers, заброшенные им две шайбы в ворота соперников, ставшие для форварда 46-й и 47-й в сезоне, подняли Овечкина на первое место в гонке снайперов.

Таким образом, сейчас он сравнялся по показанному результату с форвардом Boston Bruins Давидом Пастрняком.

Однако своей игрой Овечкин остался все же недоволен, так как его шайбы не принесли победу команде. И признал, что допускал ошибки в обороне. New York Rangers выиграли поединок со счетом 6:5 после овертайма.

Всего у россиянина 65 (47+18) очков в текущем сезоне. В целом в регулярных первенствах на счету 34-летнего Овечкина 705 шайб. Пока это восьмой показатель в истории NHL, лидером которого является легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки с 894 шайбами.