Болельщики утроили потасовку на матче «Ахмат» - «Зенит»

Четвертьфинальный матч Кубка России между клубами «Ахмат» и «Зенит» был приостановлен из-за драки беспорядков, устроенных фанатами.

После гола Эмилиано Ригони в конце второго тайма игры в Грозном болельщики «Зенита» решили оголиться по пояс в поддержку команды. Фанаты хозяев соревнования увидели в этом жест неуважения и бросились в сторону чужой трибуны.

Главный арбитр приостановил игру, и футболисты обоих клубов попытались успокоить зрителей. После того, как фанаты «Зенита» вновь оделись, болельщики команды из Грозного заняли свои места на трибуне.

Матч завершился со счетом 2-1 в пользу «Зенита». В полуфинале Олимп Кубка России команда клуба «Зенит» встретится со «Спартаком», обыгравшим ЦСКА в 1/4 финала на московском стадионе «Открытая Арена».