Не в настроении: Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после проигрыша
Московский «Спартак» выиграл ЦСКА со счетом 3:2.
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
После окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожать руку своему коллеге из московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Сразу после финального свистка наставник «Спартака» решил подойти к Гончаренко, чтобы пожать руку, однако тот жестко продемонстрировал свое нежелание общаться, после чего собирался удалиться с поля.
В этот момент Тедеско решил остановить своего коллегу и схватил его за спину, но тот демонстративно оттолкнул его.
«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
Встреча состоится 23 апреля на стадионе «Газпром Арена».