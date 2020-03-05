Не в настроении: Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после проигрыша

После окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожать руку своему коллеге из московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Сразу после финального свистка наставник «Спартака» решил подойти к Гончаренко, чтобы пожать руку, однако тот жестко продемонстрировал свое нежелание общаться, после чего собирался удалиться с поля.

В этот момент Тедеско решил остановить своего коллегу и схватил его за спину, но тот демонстративно оттолкнул его.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Встреча состоится 23 апреля на стадионе «Газпром Арена».