РФС планирует построить новую штаб-квартиру к ЧМ-2022
На данный момент обсуждается вопрос ее месторасположения.
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К чемпионату мира по футболу в 2022 году Российский футбольный союз (РФС) намерен построить новую штаб-квартиру, заявил член попечительского совета организации Леонид Михельсон.
По его словам, место для будущего офиса союза пока не выбрано.
«Осталось найти место, и мы все построим», - цитирует Михельсона ТАСС.
Действующая штаб-квартира РФС располагается в Москве в районе станции метро «Таганская».